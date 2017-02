Maria (28) na javnem stranišču seksala z 12-letnimi dečki

Mario Lynn Baker (28) so policisti na Floridi prijeli, ker je z dečki, starimi od 12 do 14 let, spolno občevala v javnem stranišču ter vse skupaj tudi snemala, poroča Telegraf.

Policisti so jo pridržali v soboto zjutraj, potem ko jim je ženska pokazala posnetek, na katerem so videli Mario med spolnim odnosom z dečki. Trenutno primer še preiskujejo in iščejo nove dokaze, ki bi potrdili njeno početje.