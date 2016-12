GLASGOW – Osumljeni Steven Jackson je policiji povedal, da se je počutil popolnoma normalno po tem, ko je razrezal mater treh otrok Kimberley MacKenzie in kose njenega trupla vrgel prašičem namesto hrane. Brutalni umor je storil lanskega oktobra in dejanje tudi priznal, poroča The Sun.

Kakšna bo kazen za grozljivo dejanje, bo znano po koncu sojenja.