Mamo in sestro pretepal več let: končno so ga ujeli

TRSTENIK – Policija je odredil pripor moškemu, ki je osumljen kaznivega dejanja v domačem okolju. 34-letni A. S. naj bi več let pretepal svojo mati in sestro, poroča Telegraf. Do pripora je prišlo, ko so mati obtoženega sprejeli v tamkajšnji zdravstveni dom, zaradi telesnih poškodb.