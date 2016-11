Mamico so v brutalnem napadu pretepli, posilili s kolom in opekli

BUGA – 44-letna mamica se v bolnici bori za življenje potem, ko so jo neznanci brutalno napadli, jo posilili, mučili in ji na telesu pustili več opeklin, poroča Daily Mirror.

Žrtvina družina je javnosti razkrila podrobnosti srhljivega napada in je povedala, da je njeno zdravstveno stanje kritično. Napad naj bi se zgodil v kolumbijskem mestu Buga, prebivalci pa so nadvse pretreseni zaradi dogodka.

Napadena ženska, ki je sicer čistilka, je za nekaj dodatnega zaslužka poiskala še eno službo kot pleskarka. V soboto je odšla na delo, ko pa jo je sin želel poklicati, se ni oglasila. Zaskrbljeno je o tem obvestil še ostale sorodnike, 44-letnico pa so v stanovanju našli šele naslednje jutro. Žensko so odkrili v žalostnem stanju: domnevajo, da so jo najprej posilili, nato pa še pretepli, okoli njenih ust so našli sledi fekalij, na telesu pa več opeklin. Njena sestra je še povedala, da naj bi njene genitalije poškodovali z dolgim, trdim predmetom, več informacij o tem pa ni želela dati.

Zaradi hudih poškodb ženska trenutno leži v komi, policija pa še ni izdala informacij o morebitnih osumljencih.