Mama kričala, deklica (2) umrla med hranjenjem račke

PETERBOROUGH – Ruby Tyers (2) je v nedeljo z mamo Wendy Gray odšla v center mesta na umetniški sejem, kjer je mati pomagala. Deklica naj bi ob reki nedaleč stran, v vidnem polju mame, hranila račke, naenkrat pa izginila.

Polbrat, ki je prinesel rože na mesto, kjer naj bi sestrica padla v reko, je novinarjem The Suna dejal: »Nekdo je mami rekel, glejte deklica je v reki. Moja mama je zakričala. No, jaz nisem bil tam.«

Prodajalec tepihov Andrew Arseden je bil priča tragediji: »Hranila je račke in najprej padla na obraz. Njena mami je pomagala invalidnim otrokom v bližini, ko je deklica padla. Ni kriva, tudi moji otroci vandrajo naokoli.«

Ko so deklico potegnili iz vode, so dejali, da je njeno zdravstveno stanje kritično, a stabilno. Potem pa se je kot kaže obrnilo in je v bolnišnici 2-letnica umrla.