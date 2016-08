Mama aretirana, ubila je svoje štiri otroke

TOKIO – Japonska policija je prijela mamo, ki jo preiskujejo v zvezi s kar štirimi umori: v družinski hiši so namreč našli trupla njenih štirih otrok, tudi komaj triletne deklice.



Tamkajšnji mediji poročajo, da je otroke ubila drugega za drugim, potem pa je poskušala življenje vzeti še sebi. Posmrtne ostanke svojih otrok je okoli 6. ure našel oče, 39-letni gradbinec Masao Fuči, in nemudoma poklical policijo, je povedala njihova predstavnica in še, da so policisti včeraj med ogledom v družinski hiši v južni prefekturi Fukuoka našli trupla desetletnega Šunsukeja, šestletnih deklic Miju in Mine in triletne Mio. Ko je šel spat, bilo je v nedeljo okoli 23. ure po lokalnem času, je bilo še vse v redu, je povedal oče.



Policisti so novinarjem povedali, da so na najmanj enem truplu našli sledi davljenja, po nekaterih podatkih naj bi jih zadavila s televizijskim kablom. Mater, staro 41 let, so odpeljali na zaslišanje, saj velja za glavno osumljenko v primeru, ki ga obravnavajo kot umor in poskus samomora. Najprej pa so jo odpeljali v bolnišnico, saj je krvavela iz zapestij – porezala se je s kuhinjskim nožem, njene poškodbe pa so bile lažje. Japonski mediji poročajo, da je umore priznala. Ženska je v petek poklicala policijo in prosila za nasvet glede družinskih zadev, a so bile njene prošnje nerazumljive, momljala je, je sporočila policija in še, da je spet poklicala naslednjega dne in povedala, da je vse v najlepšem redu.



Primeri umorov s samomori na Japonskem niso redki, navadno je morilka mama. Nekatere policija pripisuje revščini. Leta 2014 je tako mama samohranilka iz prefekture Čiba ubila najstniško hčer in poskušala še sebe, ker ni več mogla plačevati najemnine. V ponedeljek so v prefekturi Gunma severozahodno od Tokia izginili mati in njena sinova; njen avto so našli blizu reke. Policija sumi, da je s sinovoma skočila v vodo, piše dnevnik Sankei Šimbun. Prejšnji mesec je mama zabodla tri otroke, dva, 10-letna hči in osemletni sin, sta umrla, prav tako mama.