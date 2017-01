Mama Anka in njen sin umrla zaradi lakote in mraza

LOZOVIK – Iz srbske vasi Lozovik poročajo o tragediji. V ločenih sobah hiše so našli mrtva mater in sina. Anka (81) in Živorad (51) sta preminila zaradi mraza in lakote, je poročal Alo.

Preminula je našel sosed, ki ga je skrbelo, ker ju ni videl nekaj dni.