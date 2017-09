Mama (29) skušala rešiti fantka (3), oba sta umrla, njenega trupla ni nikjer

VUKOVAR – Hrvaško mesto pretresa družinska tragedija. Truplo 3-letnika so v petek potegnili iz Donave, truplo njegove mame še iščejo.

Zgodilo se je v petek, ko so se domnevno mama, sin in babica sprehajali na obrežju reke Donave v Vukovarju, ko je kot kaže fantku zdrsnilo in je padel v vodo. Za njim naj bi skočila mama in ga skušala rešiti. Tudi babica naj bi skočila v reko in reševala dečka, a neuspešno, poroča Dnevnik.hr.

Truplo 3-letnika je kasneje naplavilo na obrežje reke, maminega pa še iščejo. Posebne ekipe in potapljači so preiskali 30 kilometrov, a je še niso našli. Zaradi slabega vremena so v soboto popoldan iskanje začasno ustavili.