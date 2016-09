Malega nečaka sta ubila in zakopala

SARAJEVO – Prebivalci Bosne so v šoku, še vedno odmeva grozljiva smrt še ne dveletnika, ki sta ga v Zvorniku na vzhodu države okrutno umorila stric in teta.



Dečka, ki je imel komaj 20 mesecev, je policija iskala od 18. avgusta, ko so prijavili njegovo izginotje. »Z zbiranjem obvestil smo ugotovili, da sta F. D. in M. S. otroka najverjetneje ubila,« so sporočili s policijske uprave v Bijeljini. Lokalni mediji poročajo, da sta umora osumljena dečkov 38-letni stric Mijat Stankić in njegova 34-letna partnerica Fata Durak, policija ju je že prijela, mediji poročajo še, da sta zločin oba priznala. Motiv za grozljivo dejanje ostaja neznan, preiskovalcem pa sta že pokazala kraj, kjer sta trupelce zakopala: Mijat je otroka po umoru zakopal v gozdu, ki je v njegovi lasti, trupelce so že izkopali. Kaj se je zgodilo, ni povsem jasno; mediji poročajo, da se je Fata pogovarjala po telefonu, jok 20-mesečnika pa jo je motil, udarila ga je, deček pa je padel in z glavico udaril ob beton. Potem je pobegnila.



Starši umorjenega dečka in njegovega brata so ločeni, socialna služba pa je skrb zanju zaupala babici Mileni Stankić, s katero sta živela v vasi v Kamenici, njihova soseda sta bila stric in teta. Fantkovo izginotje je prijavil njegov oče Slađan Redžić, ki je policijo opozoril, da so sina zadnjikrat videli v spremstvu Fate. Bosanski časnik Dnevni avaz poroča, da je umorjenega in njegovega leto dni mlajšega bratca mama zapustila, zato je center skrbništvo nad njima dodelil njegovemu očetu. Ta zaradi dela ni mogel biti vseskozi z njima, zato so s soglasjem centra za socialno delo skrb za dečka zaupali babici, materini mami, ki živi v vasi blizu Zvornika. Ker je babica bolna in sama za vnuka ni mogla skrbeti, ji je pomagal sin, njun stric Mijat, pa tudi njegova partnerica Fata, ki živita v zunajzakonski skupnosti. Oba naj bi imela težave z alkoholom, krivdo za otrokovo smrt pa sta valila drug na drugega. Babica Milena pravi, da je Fata večkrat udarila otroka, to je sumil tudi njegov oče, saj je opazil praske in modrice na dečkovem telesu.