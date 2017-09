Malčki zgoreli: Nikolina (4) je poskušala rešiti bratca in sestrico

VAJSKA – Poročali smo že o tragediji v Srbiji, ko je požar zajel hišo, v njem pa so umrli trije otroci . Strašna usoda je doletela Nikolino (4), Nikolo (2) in komaj šestmesečno Isidoro. Ko je hiša gorela kot bakla, je bila mati na dvorišču, oče pa v službi, je poročal Alo. Mati in sosedje so lahko le nemočno gledali, kako se požar širi, in čeprav so gasilci prišli zelo hitro, je bilo za malčke prepozno. Njihova trupla so zoglenela.

Nikolina poskušala rešiti brata in sestrico

Kot je dejal Siniša Dikić, sosed in družinski prijatelj, je mala Nikolina, zelo bistra in pri vseh priljubljena deklica, zagotovo poskušala rešiti brata in sestrico, vendar se jim ni uspelo izvleči iz hiše.

Moje življenje je uničeno, naj me bog takoj vzame k sebi.

Babica Jadranka je neutolažljiva in ne more verjeti, da njenih malih angelov ni več.