Malček zgorel v hišnem požaru

OSIJEK – V torek okoli 18. ure je v Osijeku izbruhnil požar. Na pogorišču so gasilci in policija našli otroško truplo. Policija ne daje informacij, dokler ne zaključijo preiskave.

Posredovali so policisti PU Osijek in gasilci. Ko so prispeli na kraj, so ugotovili, da je v hiši najverjetneje dve leti star otrok, kar je bilo kmalu tudi potrjeno.

Po nepotrjenih podatkih je bila na kraju nesreče tudi otrokova mama.

Podrobnosti o požaru naj bi bile znane v sredo zjutraj.