Luka (18), ki je sodil Franju in Ivanki na slovenskem motorju, je bil šolski prvak

VARAŽDIN – Luka Ivec, 18-letnik, ki je v nedeljski hudi nesreči ubil štiri motoriste, je v 30-dnevnem priporu. Na dan pa prihajajo podrobnosti o življenju mladeniča, ki je z divjo vožnjo v smrt poslal dva zakonska para.

Hrvaški mediji so razkrili, da je bil Luka že v osnovnošolskih časih uspešen športnik. Kot član ekipe OŠ Novi Marof je leta 2013 v Poreču osvojil prvo mesto na ekipnem državnem prvenstvu v atletiki. Tekmoval je kot član štafete, zavidljive rezultate pa je dosegal tudi v skoku v daljino. Luka se je leta 2013 vpisal na strojno in prometno šolo v Varaždinu.

Svojci in prijatelji so se s pogrebom že poslovili od Rada in Marijane Bogovič, v torek pa so pokopali Franja Bulina, voznika motorja s slovenskimi registrskimi številkami. Zaradi poškodb je v bolnišnici preminila tudi njegova žena Ivanka. Zakonca Bulin sta bila tesno povezana s Slovenijo, saj sta delala v Mariboru, mariborske tablice je imel tudi njun motor.

Tako sta se s člani svojega motokluba zabavala pred dvema tednoma. Na prvi fotografiji je levo Franjo.

Na drugi je levo tragično umrla Ivanka.