Lovra (14) povozilo reševalno vozilo, njegovi organi rešili štiri

ZAGREB – Lovrovo srce je šlo v Nemčijo, jetra v Avstrijo, ledvice pa so ostale na Hrvaškem, je za 24sata razkril kirurg Zoran Bahtijarević z zagrebške klinike za otroške bolezni.

V petek popoldne je namreč tam umrl komaj 14-letni Lovro Hrlić. Nesrečnega fantiča iz Donje Bistre je v sredo, ko se je s prijatelji vozil s kolesom, povozilo reševalno vozilo. Kljub operaciji in umetni komi so bile poškodbe prehude. Šokirana družina je vseeno zbrala dovolj poguma in moči ter se odločila za darovanje dečkovih organov.

»Novico smo takoj objavili in zelo hitro dobili obvestilo o tem, kdo v Evropi organe najbolj potrebuje. Vse je bilo treba rešiti v nekaj urah. Lovrovo srce je tako rešilo otroka iz Nemčije, jetra dva majhna otroka v Avstriji, ledvice so ostale v pri nas. Seveda je že odločeno, kdo jih bo dobil,« je še povedal omenjeni pediater.

Spomnimo, Lovro je v nesreči utrpel zlom lobanje, poškodbe prsnega koša, njegova roka je bila zdrobljena, obraz je bil poškodovan. Kljub operaciji, ki je trajala dve uri, zdravniki niso vedeli, ali bodo njegovi možgani še delovali. Reševalno vozilo ga je namreč povozilo s hitrostjo več kot 100 kilometrov na uro.