Lovci našli okostje, je to pogrešana Anne?

JOSIPDOL – V nedeljo zjutraj so lovci v naselju Tržić Tounjski ob Josipdolu med lovom našli okostje. Kot poroča 24sata, so bili ob okostju taki škornji, kot jih je ob svojem izginotju nosila Francozinja Anne-Cecile Pinel.

Ali gre res za Pinelovo, za katero so se vse sledi izgubile 21. julija 2014, ko je obiskala festival elektronske glasbe Momento Demento, še ni znano. Policija je potrdila, da so res našli okostje, identiteta pa uradno še ni potrjena.

Francozinja je med festivalom bivala v kampu in se v nekem trenutku odločila oditi na sprehod. Nazadnje so jo videli ob spomeniku žrtvam druge svetovne vojne v Tržiću, nekaj sto metrov naprej pa so v zapuščeni hiši našli še njeno torbic s steklenico vode, z mobilnikom in s prazno denarnico.

Izginila je na zadnji dan festivala, zato je bilo delo policije precej oteženo, saj so ga mnogi zapustili prej.