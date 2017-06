Lokalni politik nadlegoval deklice: Ne sili me, da bom pokvarjen

TRAGOVIŠTE – Škandal, v katerega je vpleten lokalni politik, pretresa srbsko javnost. Zadeva sicer ne bi bila tako odmevna, če ne bi bile vanjo vpletene mladoletnice, ki jim je moški pošiljal opolzka sporočila.

»Čakam te pri dijaškem domu. Pogled nate me vzburja. Sanjam te nago v svoji postelji. Ne boš pobegnila. Ne sili me, da bom pokvarjen. Moja boš,« so le nekatera izmed gnusnih sporočil, ki jih je 57-letni S. C. iz Trgovišta pošiljal mladoletnim deklicam.

Lokalnega mogotca, podjetnika in politika tožilstvo sumi pedofilije. Štiri deklice so se namreč oglasile, da jim le med letoma 2015 in 2016 pošiljal sporočila, zaradi katerih imajo še danes travme. D. M., ena izmed deklic, ni vedela, kdo ji sporočila pošilja. Ko se je zaupala prijateljici, sta ugotovili, da isti moški to počne obema.



Tudi on ima hčer

S. C. naj bi eni izmed deklic poslal več kot 100 sporočil. Očetu je prekipelo in je moškega prijavil policiji. »Zahtevamo, da se naše hčerke zaščiti. Zaradi njegovih izprijenih dejanj smo še vedno v šoku. Sram ga je lahko, tudi on ima hčer,« je dejal besni oče.

V primer se je vmešal tudi Center za socialno delo iz Trgovišča, direktorica Milena Kostić Nedeljković pa je za Blic povedala, da »je primer prijavil eden od očetov, in sicer pet mesecev po tistem, ko so začela prihajati prva sporočila«. Ob tem je povedala, da S. C. osebno pozna in da se po njenem mnenju okrog zadeve dviguje prevelik prah.