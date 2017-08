Ljubljančanka na Hrvaškem končala v priporu. Poglejte, kaj je zagrešila

REKA – Hrvaška policija je priprla 42-letno Ljubljančanko zaradi suma tatvine v trgovinah. V kazenski ovadbi so navedli, da je konec prejšnjega tedna v nakupovalnih središčih na Reki ukradla več dragocenih parfumov. Vrednost odtujenega blaga presega 10.000 kun (1340 evrov), je sporočila reška policija.

Ljubljančanko sumijo tudi izdelave in nabave orožja in sredstev, namenjenih za izvajanje kaznivega dejanja, so zapisali na spletni strani primorsko-gorske policijske uprave.

Reška preiskovalna sodnica Ksenija Zorc je za 42-letnico določila enomesečni pripor, je poročal reški Novi list. Če se želi braniti s svobode, mora plačati 20.000 kun varščine.