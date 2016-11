Ljubljančan pod vplivom posiljevalske tabletke po obrazu pogrizel otroka

KRAKOV – Na krakovskem sodišču se je v primeru 24-letnega Ljubljančana Martina L., ki je v začetku leta napadel štiriletnega dečka, zgodil preobrat, so poročali poljski mediji. To sodišče je namreč odločilo, da bo moral Slovenec v zapor, in s tem podprlo tožilčevo mnenje ter zavrnilo izvedensko, češ da je bil v času napada neprišteven. Že na naslednji obravnavi bodo tako odločali, ali bo moral kazen prestajati na zaprtem psihiatričnem oddelku na Poljskem ali vendarle v Sloveniji.



Spomnimo, Martin L. je v začetku februarja povzročil »srhljivko sredi Krakova«, o čemer smo poročali tudi v Slovenskih novicah. Slovenec je sredi belega dne napadel in pogrizel štiriletnika. Malega Julka, kot je bilo ime dečku, je v bližini krakovske tržnice pograbil z njegovega tricikla, ko se je ravno vozil ob svoji mamici. Do trenutka, ko je otroka zalučal v smetnjak, ga je nekajkrat zverinsko ugriznil v obraz. Nekaj mimoidočih, ki so zaslišali kričanje otrokove mamice, se je pognalo za Ljubljančanom, ga zgrabilo ter predalo policistom.



Slovenec je bil videti močno utrujen in zmeden. Z njim so le s težavo navezali stik. Bil je brez vsakršnih dokumentov, govoril pa je v neki nerazumljivi latovščini, ki je policisti niso razumeli. Sprva so premlevali, ali je popolnoma nor ali pa ravno nasprotno, tako brihten, da se želi izogniti kazni. Tudi načelnik policije Mariusz Ciarka je dejal: »Sumimo, da človek razume, kaj mu govorimo, le da vseskozi odgovarja v nekem čudnem dialektu …« Izkazalo se je, da je bilo to čudno narečje – slovenščina.



Krakovski policisti so naposled, tudi s pomočjo slovenskih organov, vendarle ugotovili, da gre za 24-letnega Slovenca iz Ljubljane. Še več, da gre za našega rojaka, ki je bil prijavljen kot pogrešana oseba.



Z natančno analizo so v njegovi krvi potem našli še sledi tabletke, s katero posiljevalci navadno omamijo žrtve, za nameček so odkrili še sledi tekočine borygo, najbolj znane poljske hladilne tekočine. Po odločitvi zdravnikov so ga zato nemudoma poslali na enomesečno opazovanje v psihiatrično bolnišnico Babinski.



Šele po nekaj več kot treh mesecih je krakovsko sodišče o njegovem primeru končno le razsojalo. Ter sklenilo, da se Martin L. še ne bo smel vrniti – v rodno Ljubljano. Sodišče je tudi sklenilo, da se mu podaljša pripor v bolnišnici. Na sojenje je takrat prišel tudi njegov oče in ga prepričeval, naj sodeluje, pa se Martin menda ni dal in je raje nadaljeval molk.



Po skoraj desetih mesecih je pristojno sodišče zdaj vendarle odobrilo tožilčevo zahtevo ter zavrnilo možnost, da mu ne bi bilo treba prestajati kazni. Neuradno naj bi trpel za shizofrenijo. Že na naslednji obravnavi bodo, kot rečeno, odločili, ali bo moral 24-letnik prestajati kazen v psihiatrični ustanovi na Poljskem ali v Sloveniji.