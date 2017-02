Ljubimca zabodel s kopjem

FARO – Na sodišču portugalskega mesta Faro se je znašel Eugenio Felipe Reicha, bivši prostitut, ki je z nožem umoril svojega ljubimca iz Velike Britanije. Njegov prijatelj je pričal, da mu je Eugenio kazal fotografije trupla Simona Carley-Pococka, ki jih je na kraju zločina posnel z mobilnim telefonom. Policija je začela dogodek raziskovati 5. aprila lani, potem ko so posmrtne ostanke 58-letnega moškega iz Hertfordshira našli v njegovem vikendu v bližini priljubljene turistične vasice Alcoutim. Njegovega 21-letnega krvnika so malo prej aretirali, ko ga je ustavila policija, ker je brez izpita vozil žrtvin avto audi A4. Odkrili so tudi majhen nož, kopja, s katerim je Simona umoril, pa niso nikoli našli. Eugenio naj bi priznal, da ga je zabodel, bojda sta bila oba pod vplivom mamil in sta se sprla. Spoznala sta se v nekem nočnem klubu, pred tragedijo sta se skupaj okopala in si privoščila nekaj za jesti. Kopje je Eugenio vrgel skozi okno avtomobila, ko je odpeljal s kraja zločina.



Simon je pred smrtjo pustil službo računovodje in se preselil na Portugalsko, potem ko je zbolel za resno boleznijo. Prepir se je zgodil, ker je od Eugenia zahteval več seksa. Žrtev je bila zabodena v trebuh, prsi in vrat.