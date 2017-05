Lev med predstavo krotilca za vrat

PARIZ – Cirkus naj bi bil zabaven, predstave si zlasti radi ogledajo otroci, te, ki so jo videli v nedeljo v Doullensu na severu Francije, pa verjetno ne bodo nikdar pozabili. Lev je namreč zgrabil krotilca, ga ugriznil v vrat in vlekel po cirkuški areni. Otroci so glasno kričali, prestrašene družine so poskušale kar najhitreje zapustiti areno.



Bilo je že proti koncu točke, ko je lev nenadoma planil na krotilca, starega 34 let, in ga napadel. Areno so napolnili z dimom, da bi premotili leva; pri tem jim je uspelo, velika mačka je moškega le izpustila, krotilec pa je, držeč se za vrat, stekel na varno. Lev ga je z ostrimi čekani pa tudi šapami oziroma kremplji hudo ranil, zato so ga v bolnišnici v Amiensu takoj operirali. Poseg je trajal pet ur, krotilčevo zdravstveno stanje je dobro, a bo še nekaj dni ostal v bolnišnici.



Napad je posnela ena od obiskovalk in posnetek objavila na facebooku ter zapisala: »Otrok, ki ga je slišati kričati, je moja deklica, vso noč je jokala.«



Predstavnik cirkusa Buffalo je poudaril, da oskrbnik z zvermi dela že leta. Napad ga je presenetil, je povedala družina krotilca, saj je s tem levom že od malega, zdaj šestletno žival je vzgojil in tudi zdresiral sam, nikoli ni imel z njim nikakršnih težav. »Mladi lev je dobro in lepo vzgojen, dobro hranjen,« so še pristavili krotilčevi sorodniki. Morda je kriva sezona parjenja, zaradi česar je žival živčna. Kaj bo z njim, ni povsem jasno, nekateri mediji poročajo, da naj bi ga evtanazirali, ker je napadalen. Pokazal je, da je dominanten, in s takim v cirkusu ne morejo delati in potovati. Drugi so zapisali, da ni govora o evtanaziji, da ostaja v cirkusu in bo nadaljeval predstave, ko si bo krotilec opomogel.