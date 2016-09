Leto dni spala v smradu nad moževim truplom

V severnoindijski državi Čatisgarh v okrožju Radžpur je policija naletela na pretresljivo odkrijte. Na domu 40-letne Manprit Kaur je odkrila truplo. Izkazalo se je, da gre za njenega domnevno pogrešanega 45-letnega moža Rajvinderja Singha. Možje postave so njegovo okostje izkopali v tleh pod njeno spalnico, približno leto dni za tem, ko ga je prijavila kot izginulega. Seveda so žensko nemudoma aretirali in zaslišali.



Tragedija se je začela razpletati, potem ko so se Manpritini sosedje začeli pritoževati nad neznosnim smradom, ki se je širil iz njenega doma. Nerazumljivo je, da ni nihče hiše pogledal prej. Moško truplo je bilo položeno v zelo plitev grob pod hišo in se je v tem času že razgradilo. Osumljenka je policistom povedala, da ga je zakopala, ker si preprosto ni mogla privoščiti pogreba in kupiti zemljišča za grob. Živela sta v strahotni revščini in pomanjkanju, tradicionalni sikhovski pogrebni obredi pa so zelo dragi.



Kosti bodo seveda pregledali strokovnjaki in poskušali odgovoriti na številna vprašanja, kot sta čas in vzrok smrti. Glede na to, da so iz zemlje izkopali zgolj kosti, je moralo truplo nehati zaudarjati že pred časom. Mlada hči je bila prav tako izpostavljena smradu in je več kot leto dni spala nad truplom lastnega očeta.



Sikhi verjamejo v reinkarnacijo, svoje pokojnike pa vedno kremirajo. Pred tem truplo operejo z jogurtom in oblečejo v nova oblačila. Pred kremacijo opravijo na domu preminulega krajši obred. Truplo upepelijo natanko tri dni po smrti, pred tem ga navadno prekrijejo s cvetjem. Manpritina usoda je trenutno negotova in odvisna predvsem od ugotovitve mrliških oglednikov. Kaj se bo zgodilo z njeno hčerko in moževimi posmrtnimi ostanki, indijski mediji ne razkrivajo.