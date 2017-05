Letalo v tovornjak

LOS ANGELES – Osem ljudi se je ranilo, ko je letalo družbe Aeromexico kmalu po pristanku na mednarodnem letališču v Los Angelesu (Kalifornija, ZDA) udarilo v letališki tovornjak, ta pa se je prevrnil na bok.



Losangeleški gasilci, ki so takoj prihiteli pomagat letališkim kolegom, so povedali, da se je nesreča zgodila okoli 14.30 po lokalnem času. Vozilo je boeing 737 vleklo proti terminalu oziroma vratom, ko je trčilo v tovornjak, na katerem je bilo osem ljudi, šest moških in dve ženski, tovornjak je pravzaprav oplazilo desno krilo letala, to je delovalo kot nekakšna kljuka, ki ga je prevrnila na bok. »Udarilo je v servisno vozilo,« je pojasnil predstavnik letališke policije Rob Pedregon. Dva človeka s tovornjaka sta huje ranjena, eden je bil po poročanju ameriških medijev v kritičnem stanju, šest jih je utrpelo lažje poškodbe, so sporočili policisti.



Kljub nesreči je delo na letališču nemoteno potekalo naprej, tudi letalo je potem pot nadaljevalo proti vratom, da so se potniki lahko izkrcali. Na letalu, ki je vzletelo v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico, je bilo 149 potnikov in članov posadke, ranjen ni bil nihče.



Vzrok za nesrečo oblasti še preiskujejo, po prvih podatkih pa naj bi letalo prečkalo pot, rezervirano za servisna vozila, v trenutku, ko se je pripeljal mimo tovornjak.