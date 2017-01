Letalo strmoglavilo  in pobilo vaščane

BIŠKEK – Turško tovorno letalo je včeraj zjutraj strmoglavilo na naselje v bližini glavnega kirgiškega letališča Manas, južno od prestolnice Biškek. V nesreči je po dozdajšnjih podatkih umrlo 37 ljudi, tudi vsi štirje piloti tovornega boeinga 747-700 turškega letalskega prevoznika ACT Airlines, ranjenih pa je bilo še najmanj 15, med njimi šest otrok. Večina žrtev so prebivalci vasice Dača-Suu, ki so bili ob pol osmih zjutraj po lokalnem času še doma, ko je na njihovo vas zgrmelo letalo in razdejalo več kot polovico hiš.



Na prizorišče nesreče je prišlo več kot tisoč reševalcev ter med kadečimi se ruševinami in razbitinami iskalo preživele. Na eni izmed hiš je ležal rep letala, kljun je bil zarit v drugo, vsepovsod naokoli pa so ležali razbitine, opeke, zmečkani avtomobili, pohištvo in gospodinjski aparati. Reševalci so po poročanju lokalnih medijev našli posmrtne ostanke devetih ljudi, druge pa še iščejo; končno število žrtev bi znalo še narasti.



Vaščani so povedali, da so še mirno spali, ko so zaslišali strašen hrup. »Ko sem se zbudila, je bilo zunaj vse rdeče,« je lokalni televizijski postaji povedala Baktigul Kurbatova, ki jo je odnesla z le nekaj praskami. »Nisem vedela, kaj se dogaja. Bilo me je strah, a sem hitro zakrila sina, da ga ne bi poškodovali kosi stropa in zidov.« Njen sosed Andrej Andrejev je dodal, da je najprej mislil, da je potres. »Zjutraj smo slišali glasen hrup, tla so se tresla. Seveda smo šli vsi iz hiše, a nikomur ni bilo jasno, kaj se dogaja, ker je bila megla tako gosta.«



Reševalci so našli eno od dveh črnih skrinjic, s pomočjo katere naj bi ugotovili, kaj se je zgodilo z letalom, ki je pristajalo v gosti megli. Tovorno letalo je bilo sicer na poti iz Hongkonga v Istanbul, na letališču pri Biškeku pa se je nameravalo ustaviti po gorivo. Kirgiške oblasti vzrok nesreče pripisujejo človeški napaki, pri prevozniku ACT Airlines pa čakajo na uradno preiskavo. Turško transportno ministrstvo je v Biškek že poslalo dvojico strokovnjakov, ki bosta sodelovala pri preiskavi, zunanji minister Mevlüt Çavuşoglu pa je kolegu Erlanu Abdildajevu že izrazil sožalje in mu ponudil pomoč. Kirgiški predsednik Almazbek Atambajev je torek razglasil za dan žalovanja.