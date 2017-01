Letalo povozilo babico in vnuka

MĖRIBEL – Savojske Alpe v Franciji so zelo priljubljene med smučarji z vsega sveta. Za najbogatejše, ki nimajo časa, da bi se do tja vozili po vijugastih gorskih cestah, imajo na voljo tudi več letališč in na enem od njih, v Méribelu, se je v četrtek popoldne zgodila precej nenavadna nesreča. Letalo je namreč povozilo dva pešca, 75-letno žensko in njenega 10-letnega vnuka. Očividci so povedali, da so lahko le nemo opazovali, kako je med vzletanjem z desnim krilom oplazilo žensko in otroka, ki sta bila na koncu vzletne piste, in ju pokosilo.



Pri tem sta imela čudežno srečo, saj sta nesrečo preživela. Deček je bil hudo ranjen in je utrpel poškodbe glave in vsega telesa, njegova babica pa jo je odnesla z lažjimi poškodbami. Oba sta bila ob prihodu reševalcev pri zavesti, in kot so povedali v bolnišnici v bližnjem Albertvillu, kamor so ju odpeljali s helikopterjem, nista več v smrtni nevarnosti.



Kaj sta delala na koncu 400-metrske letališke piste, še ni znano, preiskava je pokazala, da je imelo letalo zaradi močnega vetra hude težave pri vzletanju. Preiskovalci se tudi še sprašujejo o vzrokih te nenavadne nesreče in namigujejo na tehnično okvaro ali celo pilotovo napako. Letališče uporabljajo bolj petični gosti, ki jih je tu zelo veliko, saj je Méribel sestavni del območja Treh dolin in s sosednjima sistemoma Paradiski in Espace Killy tvori največje smučišče na svetu s stotinami kilometrov smučarskih prog in žičnic.