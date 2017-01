Letalo padlo na plažo

SANTA CRUZ – Si predstavljate, da v miru ležite na plaži in se predajate sončnim žarkom, nato pa kar naenkrat zagledate manjše letalo, ki leti naravnost proti vam? Prav to se je v torek popoldne zgodilo družini iz nemškega Frankfurta na Majni, ki je dopustovala na španskem otoku Tenerife. »Sprva smo mislili, da gre za model letala. Ampak postajal je vedno večji in večji,« je povedal 49-letni Oliver Diefenhardt, ki je bil na plaži z ženo Evo ter sinovoma Luko in Tomom. Dodal je, da je bilo takrat tam na stotine turistov in da se je letalo obrnilo in strmoglavilo le nekaj metrov stran od njih. »Verjetno se je pilot poskušal izogniti temu, da bi trčil v ljudi. Takrat jih je bilo tam 50. Imeli smo veliko srečo,« je dogodek podoživljal Nemec.



Po poročanju španskih medijev so bili v letalu poleg pilota še ženska in 14-letno dekle. Ti sta se v strmoglavljenju lažje poškodovali in sta sami zapustili letalo, pilot pa je bil huje poškodovan in se prav tako kot potnici zdravi v bolnišnici. Župan glavnega mesta Santa Cruz José Manuel Bermúdez meni, da je pilot preprečil katastrofo. Nesreča se je zgodila le nekaj minut po tem, ko so v nadzornem stolpu letališča Tenerife Norte prejeli obvestilo, da ima težave manjše letalo, namenjeno proti Maroku. Kot kaže, je vzrok za nesrečo tehnična okvara.