Leopard v cirkusu zmrcvaril žensko

MOSKVA – Predstava potujočega cirkusa v Bogotolu (Krasnojarsk) se je skoraj končala tragično: leopard je zrmcvaril žensko, ki je poskušala pred napadom obvarovati svojega komaj štiriletnega krščenca.



Leopard, ki sliši na ime Loki, je 53-letno Ljubov Jakovlevo napadel le nekaj trenutkov potem, ko ga je krotilka odpeljala iz cirkuške arene, ker je bil videti agresiven. Toda leopard je pritekel nazaj in se namenil naravnost proti Ljubov in njenemu krščencu Timu. »Nenadoma je skočil predme, imela sem le še toliko časa, da sem zakrila Tima,« je povedala za časnik Siberian Times. »Zverina me je zgrabila z zobmi in me začela trgati. Zamrznila sem. Kaj se je zgodilo potem, ne vem, ne spominjam se, le to vem, da so vsi začeli teči proti vratom.« Pred še hujšim so nesrečnico rešili cirkuški uslužbenci, ki so leoparda potegnili proč, žival pa je ranila tudi njih.



Ugriznil jo je v roko in ji trgal meso, izgubila je veliko krvi, s policijskim vozilom so jo odpeljali v bolnišnico, kjer je dobila deset šivov. »Bila sem šibka, slabo mi je bilo.«



V cirkusu je bila tudi dečkova mama Oksana Uskova: »Za varnost ni bilo poskrbljeno, ograje ni bilo. Sedeli smo v šesti vrsti, leopard pa je bil pri nas v treh sekundah. Še vedno čutim strah in grozo.« Uskova pravi, da jim prav nihče ni pomagal: »Šli smo ven in čakali na reševalce. A je dolgo trajalo, zato nas je v bolnišnico peljala policija. V avtu je Ljubov izgubila zavest, izgubila je veliko krvi.«



»Še dobro, da imam 53 let in sem ga lahko zaščitila. Skoraj polovica gledalcev je bila otrok brez staršev. Desno od mene je sedel deček, ki mi je povedal, da oče ni imel dovolj denarja za dve vstopnici in da ga čaka zunaj. Z roko ni dobro, zdravniki niso optimistični,« pravi napadena in še, da ne more kriviti leoparda. »Krivi so organizatorji,« pravi babica in še, da bo proti njim vložila tožbo – zahteva 250.000 rubljev, približno 4000 evrov, in povrnitev stroškov zdravljenja –, da bi preprečila morebitne podobne napade. »Vprašali so me, ali jih hočem uničiti. Odgovorila sem jim, da sem v bolnišnici zaradi njihove nemarnosti.«