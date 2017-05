Le nekaj minut jih je rešilo smrti

CARLSTADT – Med pristajanjem na manjšem letališču blizu New York Cityja je letalo strmoglavilo na manjše skladišče in druge zgradbe, potem je zagorelo, v zrak se je vil gost črn dim. V nesreči sta umrla dva člana posadke, kot po čudežu drugih žrtev ni bilo. »To je čudež, vam rečem,« si je župan Craig Lahullier oddahnil, ker so le nekaj minut prej uslužbenci javne uprave končali delo in zapustili zgradbe, dve od treh, na katere je priletelo letalo, sta zagoreli. Več kot uro so se gasilci spopadali z ognjenimi zublji, ki so uničili kar 13 avtomobilov, dobro vidni so bili tudi ostanki stopljenega letalskega motorja pa kolesa in del trupa. Če bi se nesreča zgodila le 20 minut prej, bi bilo žrtev mnogo več, ljudje so bili še v službi, številni bi bili v avtomobilih. Priče, ki so bile v času nesreče v bližini, so poročale o več pokih, najverjetneje pnevmatik, ki jih je razgnalo zaradi vročine.



Vzrok za strmoglavljenje še ni znan, predstavnik policije iz Carlstadta pa je dejal, da je letalo menda premetavalo; meteorologi so opozarjali na močan veter s sunki do 72 kilometrov na uro. Na majhnem zasebnem letalu learjet 35, ki je vzletelo na mednarodnem letališču Philadelphia, registriranem v Billingsu (zvezna država Montana), ni bilo potnikov. Nesreča se je zgodila pol ure po vzletu, okoli 15.30 po lokalnem času, kakih 400 metrov od pristajalne steze na letališču Teterboro, najstarejšem še delujočem letališču na območju New York Cityja. Majhno, a prometno letališče, ki je priljubljeno med slavnimi in bogatimi, je na stanovanjskem in industrijskem območju. Po nesreči je bilo več ur zaprto, letala so spet začela vzletati zvečer, pristanke pa so preusmerjali drugam.



Letališče je bilo prizorišče nesreče že leta 2005, ko je letalo imelo težave pri vzletu, prečkalo prometno avtocesto in treščilo v skladišče. Umrl ni nihče, ranjenih pa je bilo 20 ljudi. Leta 2009 se je letalo, ki je vzletelo s Teterboroja, zaletelo v helikopter, ki je turiste vozil nad reko Hudson, takrat je umrlo vseh devet ljudi na krovih obeh plovil.