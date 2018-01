Le kaj ji je bilo, da je to naredila?

NEW YORK – Lizzie Dunn je policiste v New Yorku obvestila, da jo je s kislino napadla ženska, ki je od nje hotela cigarete in denar. Napadalka je imela, tako je trdila, zelo prijeten glas, ki pa se je nenadoma spremenil, ko ji ni hotela dati denarja.

»Potem me je zgrabila za ramo in začela polivati s kislino po obrazu,« je svojo zgodbo povedala medijem. Televizijski mreži CBS je razkrila, da se je med napadom bala kričati, saj je mislila, da ji bo kislina prišla v usta. Zdelo se je, kot da se ji koža topi. »Raje bi umrla, kot še enkrat čutila tako bolečino.«

Šokantni preobrat

Zgodba pa se je policiji zdela sumljiva. Potrebovali so le en dan, da so ugotovili, da je Lizziejina zgodba izmišljena, 52-letnica pa je nato priznala, da se je s kislino polila sama. Utrpela je opekline druge stopnje po obrazu in glavi.

Psihologi poskušajo ugotoviti, zakaj bi si sama prizadejala tako hude poškodbe. Policija jo bo verjetno ovadila zaradi lažne prijave.