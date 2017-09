Lastna hči ju je izdala

Melissa Humphreys je zlorabila zaupanje staršev in ju pustila v nič kaj zavidljivem položaju. Zgodba gre nekako takole.

Leta 2006 sta se Elizabeth in Terence Fordham odločila, da prodata svoj dom in se odpravita na pot po Evropi. Za osebne finance naj bi medtem skrbela 33-letna hči. A med potjo, to je bilo leta 2010, sta nesrečna upokojenca ugotovila, da z računa ne moreta dvigniti denarja. Popotovanje sta predčasno zaključila. Da sta se lahko vrnila domov, sta si pri sorodnikih izposodila denar. Ko sta prispela, sta ugotovila, v kako katastrofalnem stanju je Melissa zapustila njune finance: zapravila je prihranke, izkoristila limite na karticah in v njunem imenu celo zaprosila za nove kartice. Na sodišču je ta priznala krivdo, a ne za vsa dejanja.

Novembra ji bodo izrekli kazen, do takrat pa so ji odvzeli potni list. Če bi mladenko slučajno zasrbeli podplati ...