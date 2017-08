Lagal policiji? 13-letnico je zvabil v svoj dom in jo zlorabil

SPLIT – Splitska policija je zaradi spolnega nadlegovanja prijavila 44-letnega moškega, pri katerem so v petek našli pogrešano 13-letnico iz Tučepov. Moški je v priporu, v kratkem pa bo tudi zaslišan. Policisti so v petek po štirih dneh našli dekle pri njem. Sprva policistov ni pustil v dom, kasneje pa se jim je vendarle uklonil. Čeprav je policija odkrila sporočila med njim in dekletom, je trdil, da to ni res. Dejal je, da jo je v avtomobil povabil na jadranski magistrali, saj mu je menda dejala, da jo preganjajo neki ljudje.

Izginotje 13-letnice so sicer prijavili njeni starši.