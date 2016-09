Kužke vrgla v smeti

KASSEL – Z nenavadnim primerom se v teh dnevih ukvarja nemška policija: ovčarka, ki se je skupaj z lastnico peljala s hitrim vlakom, je skotila šest mladičkov. Vendar se lastnica pasjih potomcev ni razveselila, ampak jih je zavrgla.



Policija iz kraja Kassel je sporočila, da sta 52-letnica in breja psica potovali med krajema Fulda in Göttingen, ko so se kužki odločili, da je napočil čas kotitve. Toda ženska psičkov očitno ni hotela, preprosto jih je vrgla proč. Dva sta se skotila mrtva, dva pa sta bila živa. Enega je vzel neki potnik, četrtega pa je ženska vrgla v smetnjak na kasselski železniški postaji. Sprevodnik je poklical policijo, ki je takoj prišla na postajo, zaslišali so pasjo lastnico, ki jim je povedala, da mladiček, ki ga je vrgla stran, ni bil živ. Toda kmalu jo je ravno psiček postavil na laž: iz smetnjaka se je zaslišalo cviljenje, kužek je živel. Vzeli so ga iz zabojnika in odpeljali k veterinarju.



No, ovčarka pa je na postaji kotila naprej, še en mladiček je ugledal luč sveta. Dvainpetdesetletnica je policistom zagotovila, da bo za tega pa prav zares skrbela. Vendar obljube ni držala: ko se je vkrcala na vlak proti Mühlhausnu, komaj skotenega mladička ni vzela s sabo. Med vožnjo je prišel na svet še šesti mladiček. Kaj se je zgodilo s tem, lokalni mediji ne poročajo. »Grozljivo je,« je povedal predstavnik policije, ki je proti ženski uvedla preiskavo, in sicer zaradi okrutnega ravnanja z živalmi.