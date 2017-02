Kupovala izvirnike,  vračala ponaredke

Zaradi goljufije bo morala 41-letna Tajka Praepitcha Smatsorabudh za 30 mesecev za zapahe, poleg tega mora vrniti 385.000 evrov. Zgodba o vzgojiteljici, ki živi v ameriški zvezni državi Virginija, se je začela pred leti, potem ko je ženska našla učinkovit način, kako pretentati vrhunske proizvajalce torbic in drugih modnih dodatkov. Zamisel je sila preprosta: po spletu je naročila kos modnega dodatka, na primer torbico, nato pa ga vrnila in zahtevala denar. Vendar proizvajalcu ni vrnila prave torbice, temveč ceneni kitajski ponaredek. Originale je nato na spletu prodajala za več tisoč evrov. Pri svojem projektu je uporabila več kot 16 različnih kreditnih kartic, s katerimi je kupovala izdelke znamk Gucci, Burberry in Fendi.



Policija je na njenem domu našla 572 torbic; odkrili so, da je v zadnjih letih vrnila več kot 500 ponarejenih torbic in s tem povzročila za okoli 385.000 evrov škode. V zadnjih dveh letih je zgolj od spletnega trgovca T. J. Maxx dobila za več kot milijon evrov povrnjenih sredstev, poleg tega pa je zaslužila vrtoglave vsote s prodajo originalov. Podjetje T. J. Maxx je nanjo postalo pozorno junija lani, kmalu zatem je agentu na spletu prodala torbico. Proti njej so zbrali vrsto dokazov, od njenega dopisovanja s podjetjem za izdelavo ponaredkov do finančnih transakcij, tako da ji po aretaciji ni preostalo drugega, kot da vse skupaj prizna. Obsojena je bila zaradi prevare, potem ko bo odslužila kazen, pa jo bodo izselili na Tajsko. Njena zagovornica je med sojenjem povedala, da je prevarantka pač obsedena z dragimi torbicami, v olajševalno okoliščino pa, da so jo starši v otroštvu fizično in psihično zlorabljali.