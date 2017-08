Kuhar prodajal kokain

ZADAR – Pred leti, ko je južnotirolski kuharski mojster Franz Castlunger prišel v luksuzni hotel Punta Skala v Petrčanih, so ga najavljali kot mešanico alpsko-jadranskega kulinaričnega koncepta, rafiniranega z regionalnimi delikatesami. Po vsem sodeč je 41-letni Castlunger kljub temu da je delal v hotelu s petimi zvezdicami, presegel vsa pričakovanja, saj je – glede na obtožnico zadarskega tožilstva – dostavljal tudi 'delikatese' z drugega konca sveta. Obtožnica, po kateri se je konec minulega tedna začelo sojenje na zadarskem občinskem sodišču, namreč kuharski zvezdi očita preprodajo kokaina pred dvema letoma.



Pri tem naj ne bi deloval sam, saj sta mu dva sodelavca iz luksuznega letovišča najmanj šestkrat nabavila kokain na območju Zadra in Zagreba, za kar jima je Južnotirolec dajal denar in plačeval stroške najema vozila. Tako je 44-letna priča, ki je za letovišče nabavljal ribe, povedala, da ga je Castlunger povprašal, ali mu lahko nabavi kaj kokaina: »Bil je prijatelj z mojim šefom in takrat je imel velik vpliv, saj sta bila z direktorjem resorta iz istega mesta,« je pričal domačin.



Hrvat je nato kupil dobrih 48 gramov kokaina za 30.000 kun (dobrih štiri tisoč evrov), ko pa ga je prinesel v hotelsko naselje, so ga aretirali policijski inšpektorji. Po razkritju so Franz in njegova pomagača izgubili službo, zdaj pa poteka sojenje. Obremenilna priča za kuharja pa tožilki ni mogla potrditi, da so tudi gosti hotela kdaj jemali kokain: »Nisem videl. Nisem se zadrževal na hotelskih zabavah.« Chef Franz – ki bo svoj zagovor ubesedil na koncu dokaznega postopka – je na začetku sojenja izdahnil zgolj, da se ne čuti krivega in da je kokain nabavil za osebno uporabo.