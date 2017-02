Krvavo valentinovo, Hrvaška pod policijsko blokado

REKA – Potem ko so v nebotičniku na Reki našli truplo 30-letne ženske, se je začela prava filmska iskalna akcija. Ženska je umrla zaradi nasilja, zato policija išče storilca. V teku je velika policijska akcija, na ulice pa so poslali vse razpoložljive sile, poroča Slobodna Dalmacija.

»Dvakrat so ustavili avtobus, s katerim smo potovali v Zagreb. Prvič so legitimirali samo moške, drugič so pregledali ves avtobus, prtljažni prostor so pregledali celo s psi,« so portalu 24sata povedali bralci, ki so potovali z Reke v Zagreb.

Moškega, ki naj bi bil ubil ženo v nebotičniku na Reki, policija išče po polovici Hrvaške. Žena mu je menda povedala, da ga zapušča, on pa je zaradi tega neusmiljeno obračunal z njo ...