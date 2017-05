Krvavo pri družini Raztresen: Ivana pograbila nož in ga možu zarila v vrat

OSIJEK – Ivana Raztresen (39) je lani v Osijeku po kosilu 15 centimetrov dolg kuhinjski nož zarila v možev hrbet in vrat ter menda odšla na sprehod s psom. Na srečo je arterijo zgrešila vsega za nekaj centimetrov, Saša (43) pa je ostal priseben in z nožem v vratu odšel do sosedov, ki so poklicali pomoč. Sodišče je Ivano obsodilo na zaporno kazen, zanimivo pa je nadaljevanje zgodbe.

Oškodovanec se je namreč obrnil na vrhovno sodišče in zaprosil, da se ženi izreče minimalna kazen, ter dodal, da ji je vse oprostil. Dopisal naj bi še, da imata mladoletnega otroka, ki potrebuje oba starša in ne sme trpeti zaradi njunih napak.

Dogodek v Osijeku, torej poskus uboja, naj bi izzvala Saševa nezvestoba. Govorilo se je celo, da je v Hongkongu, kamor je Raztresen veliko potoval, naredil otroka. Ivana naj bi se že leta 2012 nameravala ločiti od njega, a si je na koncu premislila in ostala z njim.

Saša naj bi s hčerko danes živel v Sloveniji.