Krvavi konec tedna: pripeljal jo je v službo in ubil

VARAŽDIN – V soboto zgodaj zjutraj so v Nedeljancu pri Varaždinu policisti naleteli na krvav prizor. Pod streli sta obležala 23-letna mladenka in njen 41-letni partner. Policija sumi, da je moški najprej s pištolo ubil mlado partnerico in si nato sodil sam.



Okoliški prebivalci so okoli šeste ure zjutraj slišali poke, ki so odjeknili na parkirišču trgovskega centra v Nedeljancu, vendar ni nihče pomislil, da gre za strele iz orožja. Tako so varaždinski reševalci dobili klic na pomoč šele 45 minut po grozljivem umoru in samomoru.



Policija je kar dolgo ugibala, kaj se je zgodaj zjutraj v soboto dogajalo na parkirišču. Kot kaže, naj bi 41-letni S. M. svoje dekle M. S. z avtomobilom pripeljal na delo v trgovski center iz Završja, kjer sta živela skupaj s petletno hčerko, ki jo je mlada mamica rodila v prejšnjem razmerju. Policija motive še raziskuje, hrvaški mediji pa poročajo, da sta se dejanji zgodili v parkiranem avtu nekaj minut pred šesto uro zjutraj. Mimoidoči so opazili okrvavljeni negibni trupli. Oblasti so naročile obdukcijo teles, ki bo morda pomagala razvozlati motiv umora in samomora.



Hrvaško je v soboto pretresel še en zločin. Iz Splita so sporočili, da so na Obali kneza Branimira ob 20.50 našli zabodenega 18-letnega fanta. Kljub hitri medicinski pomoči je umrl na poti v bolnišnico. Spopadli naj bi se dve skupini, dva osumljenca, ki naj bi sodelovala v pretepu in umoru, je policija že prijela.