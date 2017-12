Krvavi epilog dolgoletne in burne zveze

ZAGREB – Dolgoletna zveza Dražena Pavlovića (52) in 41-letne B. N. je v četrtek dobila krvav epilog. V prepiru je ona pograbila kuhinjski nož in do smrti zabodla svojega partnerja, nato pa poklicala policijo, dejala, da je bila posiljena in da naj ji hitro pridejo na pomoč.

Ko so policisti prispeli v naselje Vrapče, kjer se je drama dogajala, so v stanovanju našli Draženovo okrvavljeno truplo, njo pa močno pijano in z modricami po obrazu. Zaradi nasilnega obnašanja so sicer oba že večkrat obravnavali, njo pa so pred časom zaradi poskusa uboja Dražena tudi hospitalizirali v psihiatrično bolnišnico v istem naselju.

Kriminalistična preiskava še poteka.