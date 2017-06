Krvava poroka: mladoporočenec Goran K. ustrelil deklico (10)

NOVI SAD – V novosadskem naselju Alibegovac je izstreljeni naboj ranil komaj 10-letno deklico, ki se je med rojstnodnevno zabavo igrala na dvorišču. S sosednjega brega je namreč streljal policist Goran K. (29) , ki se je ravno takrat ženil. Po poročanju Blica je deklica v stabilnem stanju, a je potrebovala operacijo.

»S hitrim posredovanjem policije smo identificirati storilca. Policist G. K. bo odstranjen z ministrstva za notranje zadeve do zaključka disciplinskega postopka. Odločno želim reči, da bomo kaznovali vse, ki menijo, da jih policijska značka ščiti ob izvajanju kaznivih dejanj in arogantnem odnosa do državljanov,« je povedal direktor srbske policije Vladimir Rebić.

Blic med drugim poroča, da se je 20 otrok igralo na dvorišču, ko so zaslišali, da je nekaj padlo z drevesa in zadelo nesrečno dekle.

»Deklica je zelo krvavela. Hitro smo ustavili krvavitev in jo odpeljali v otroško bolnišnico. Tam so ji očistili in zašili rano, vendar sta po prihodu domov bolečina in oteklina okrog rane postajali vse večji. Njeni starši so jo nato ponovno odpeljali v bolnišnico in šele po rentgenu je bilo ugotovljeno, da ima v roki kroglo,« je še povedala očividka bizarne nesreče.