Krvava Azra v zapor: odsekala jim je spolovila, lizali so kri mrtvih ujetnikov ...

Foto: Kentucky's U.S. Marshal's Service

SARAJEVO – Sodišče BiH je danes bivšo pripadnico Hrvaškega obrambnega sveta (HVO) Azro Bašić obsodilo na 14 let zapora zaradi vojnih zločinov proti srbskim civilistom in vojnim ujetnikom v Derventi in vasi Polje v BiH leta 1992. Zaradi svoje izredne krutosti je bila ena najzloglasnejših mučiteljev srbskih ujetnikov, navajajo mediji v regiji.

Obsojena je, da je kot pripadnica HVO od 26. aprila do začetka maja 1992 sodelovala pri umorih, mučenjih, nečloveškem ravnanju ter trpinčenju srbskih ujetnikov v domu JLA v Derventi in vasi Polje v BiH, poroča portal klix.ba.

Azra Bašić, ki je zaradi izjemne krutosti znana tudi kot »Azra dva noža« in »Krvava Azra«, je bila od leta 2011 v priporu v ZDA, kamor je odšla po vojni. Po zapletenem postopku izročitve so jo ZDA 22. novembra 2016 izročile BiH. Čas, ki ga je preživela v priporu, bodo upoštevali pri kazni.

Kot še dodaja portal, je bila za pravosodje BiH vrsto let nedostopna. V začetku leta 2004 jo je FBI izsledil na območju New Yorka, a ji je uspela pobegniti in je nato leta v miru živela v mestu Stenton v Kentuckyju.

Tožilec, ki je zanjo zahteval 15 let zapora, je sodišče pozval, naj pri izreku kazni upošteva, da je bila izredno okrutna, še posebej pri umoru Srba Blagoja Đuraša, za katerega je obsojena. S tem umorom se je tudi hvalila, za dejanja se ni pokesala in se je izogibala izročitvi BiH, je še poudaril.

Po poročanju več medijev v regiji je omenjenemu prerezala vrat pred drugimi ujetniki. Zloglasna je bila zaradi izredne okrutnosti, saj je po navedbah prič ujetnike med drugim pretepala, brcala, jim žgala roke in noge, vrezovala križe s štirimi črkami c na čelo ali hrbet ter rezala ušesa. Odsekala jim je celo spolovila, lizati so morali kri mrtvih zapornikov, hoditi po steklu.

Zdaj 58-letna Bašićeva, ki se je rodila na Reki, je bila nekdaj tudi pripadnica hrvaške vojske.