Križarka v most, kabino zmečkalo

ERLANGEN – Za 180 potnikov in 49 članov posadke rečne križarke družbe Viking Freya, ki je včeraj zjutraj plula po kanalu med rekama Main in Donava na Bavarskem v Nemčiji, je zares pretresljiva noč. Ura je bila okoli pol dveh zjutraj, ko se je ladja kmalu po izplutju v smeri proti Budimpešti zaletela v most v mestu Erlangen. Na prizorišče nesreče je prihitelo več kot 200 reševalcev, ki so lahko sprva le nemočno opazovali posledice grozljivega trčenja. Eno izmed kabin, v kateri sta bila dva člana posadke, 33- in 49-letni Madžar, je popolnoma uničilo, tako da za nesrečna moška, prvi je bil mornar, drugi pa krmar, na žalost ni bilo več pomoči.



Po prihodu reševalcev se je začela evakuacija vseh potnikov, večina je bila turistov iz Severne Amerike, in preostalih članov posadke. Izjemno zahtevna reševalna akcija se je končala šele ob šesti uri zjutraj, potem so vse rešene z avtobusi odpeljali v bližnji zbirni center. Odgovorov na vprašanja o vzrokih tragedije včeraj policija še ni imela.



To ni bila prva takšna nesreča križarke v Nemčiji. Junija letos sta se prav tako na Bavarskem zgodili dve nesreči. Ena se je zgodila blizu mesta Bad Abbach, kjer je barka zaradi močnega donavskega rečnega toka bočno nasedla ob stebre železniškega mostu. Le nekaj ur pred tem so morali reševati rečno križarko, ki je plula iz Budimpešte proti Nürnbergu po rečnem kanalu med Mainom in Donavo. Ta se je zaletela v gradbeni oder, in sicer v mestu Riedenburg. V obeh primerih na srečo nihče od skupno 500 potnikov in članov posadke ni bil poškodovan.