Kriki 19-letnice: v nakupovalnem centru jo je hotel sleči prosilec za azil

ZAGREB – Maročan (22) je v hrvaški prestolnici na stranišču nakupovalnega središča Importanne v petek napadel 19-letno dekle: stisnil naj bi jo za vrat in jo poskušal sleči. Kot piše Jutarnji.hr, gre za prosilca za azil, ki je nameščen v hotelu Porin, policija pa ga je že prijela in se trenutno pa podatkih preiskovalnega sodnika nahaja v priporu.

Mladenki, ki jo je Maročan napadel, se je nekako uspelo izviti iz njegovega primeža. Stekla je na hodnik in začela klicati na pomoč. Krvavela je iz ust, na vratu je imela modrice. Moški je nemudoma pobegnil in skočil na enega od avtobusov. A ne za dolgo. Policisti so ga izsledili in prijeli.

Ena od prič pripoveduje, da jo je, sodeč po poškodbah, dušil, saj se je silovito upirala in se poskušala ubraniti: »Mimoidočim, ki so takoj poklicali policijo, je dejala, da jo je hotel posiliti, pred tem pa jo je vprašal, koliko je ura. Ko si je umivala roke, jo je napadel. Povedala je še, da ga ne pozna.«

Ena od zaposlenih v tamkajšnjem centru izpostavlja, da tujci velikokrat pridejo na stranišče in se tam zadržujejo tudi po pol ure: »Ne vem, kaj delajo notri. Več jih vstopi, potem pa na hitro izstopijo in opazujejo, ali jih kdo gleda.«