Kri povsod: 19-letnica z audijem zapeljala v množico

LONDON – Štiri ljudje so pristali v bolnišnici, ena oseba pa se bori za življenje. To je trenutni izid včerajšnje nesreče v zahodnem Londonu.

Kot poročajo tuji mediji, je črni audi A3 trčil v skupino pešcev, ki so nameravali prečkati cesto. Za volanom vozila naj bi sedela 19-letnica. Njen sopotnik je bil lažje poškodovan.

Na kraju naj bi bilo brutalno. Cesta in pločnik naj bi bila poškropljena s krvjo, priča, ki je nesrečo videla, pa trdi, da je moški z glavo zadel najprej v vetrobransko steklo vozila, potem pa ga je odbilo, kjer je z glavo spet udaril ob tla. »To je najhujša stvar, kar sem jih kdaj videl,« je povedal eden od navzočih.

Shizzzzzzzz nasty accident at West Kensington Estate.....avoid anybody for now....North End Road pic.twitter.com/MCBE3N5feQ