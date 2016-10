Kralj goljufov spet  v zeniškem zaporu

ZAGREB, ZENICA, BANJALUKA – Stipeta Križanca - Franja, ki je pri naših jugovzhodnih sosedih dolgo veljal za najbolj iskanega nepridiprava, goljufa starostnikov in upokojencev, so sicer prvič že spomladi odkrili in aretirali v Vitezu, a so ga potem, čeprav so se mnogi na Hrvaškem že veselili, da bo morda le končal pri njih za zapahi, zaradi 17 različnih kaznivih dejanj poslali na prestajanje dveh zaporniških kazni v Zenico v BiH. Tam naj bi 38-letnik ostal dve leti in sedem mesecev.



Kaj pa je znal oziroma zmogel stokrat (celo še večkrat!) ponoviti Križanac s svojo tolpo? On ali kateri drugi član njegove tolpe, ta je bila bolj znana po vzdevku Biljanska skupina, je poklical upokojenca, za katerega je izvedel, da živi sam, in se mu po telefonu zelo vljudno, vendar lažno predstavil: »Dober dan, kličemo vas s policije. Inšpektor pri telefonu. Nekdo je poskušal vdreti v vaš bančni račun in vam odtujiti vaše prihranke. A naj vas ne skrbi, pravočasno smo mu to preprečili. Se pa bosta dva naša kriminalista zdaj oglasila pri vas. Dogovorjeni smo z direktorjem vaše banke, da skupaj z vami poskrbimo, da vaš račun ne bo nikoli več tarča tatov in goljufov. Bomo pa, jasno, potrebovali vašo pomoč, čim več vaših podatkov...« Potem sta, kajpak, upokojenca, ki je nasedel lažnemu predstavljanju po telefonu, obiskala lažna kriminalista in šele takrat se je vdor v njegov bančni račun začel. Lažna kriminalista sta si po navadi »začasno« od zaupljivega upokojenca, na primer, sposodila njegovo bančno kartico itn.



No, tokrat so Križanca izsledili v Banjaluki. In vnovič je končal v lisicah. Kako izsledili, mar ni bil v zaporu? Ni bil, saj so Križancu v Zenici pred meseci dovolili, da gre »le čez vikend malo na prostost«, in se je za njim izgubila vsaka sled. Kakor koli, smola za Hrvaško in na stotine Hrvatov (predvsem, kot rečeno, upokojence, ki jih je Križanac s svojo kriminalno tolpo zelo uspešno goljufal v preteklosti): ker je mednarodno tiralica najprej izdala BiH, se vrača kar v zeniški zapor. Čeprav je policiji BiH prav hrvaška policija odločilno pomagala, da mu je sploh lahko prišla na sled. Zgodba je več kot poučna, saj nam pove, da moramo biti zelo previdni, če nas »v dogovoru z našo banko pokličejo s policije, ker potrebujejo podatke o našem bančnem računu«. Hrvaška ni daleč in kakšen Križančev pajdaš lahko pride tudi do Slovenije. Poleg se kdo njim podoben lahko zagotovo znajde tudi na sončni strani Alp.