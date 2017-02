Kradel med proslavljanjem

BOSTON – Ameriška policija je prijela 29-letnika, ki je poskušal iz bostonske galerije ukrasti pet slik, medtem ko so ljudje po vsem mestu proslavljali zmago svojega moštva New England Patriots v finalu lige NFL v ameriškem nogometu.



Jordan Russell Leishman je v galerijo Galerie d’Orsay vstopil malo po polnoči prejšnji ponedeljek. V manj kot minuti je s stene snel več slik in stekel na ulico. Tedaj so ga opazili trije študentje: 21-letni Chris Savino, 21-letni Mackenzie Thompson in 22-letni Jesse Doe. »Začudeno smo se gledali, rekli 'Je tole ravnokar ukradel?' in spoznali, da moramo nekaj ukreniti,« so povedali pozneje. Trojica je začela kričati za 29-letnikom, ta se je pognal v beg, še prej pa odvrgel slike. V tek so se spustili tudi študenti, tatu dohiteli, ujeli in podrli na tla ter ga držali, dokler niso ustavili policijskega vozila. »Dvignil sem slike in rekel: 'Bi lahko prišli sem, tole je hotel ukrasti,'« je povedal Savino. Leishmanu je skoraj uspelo pobegniti z jedkanicama Pabla Picassa in Rembrandta ter litografijama Joana Mirója in Marca Chagalla.



Lastnica galerije Sallie Hirshberg je neizmerno hvaležna študentom, ki so preprečili krajo umetnin, vrednih več kot 50.000 dolarjev (46.500 evrov): »Gre za čudovito dejanje človečnosti. Da so videli nekaj, kar je narobe, in to poskušali popraviti, je neverjetno.«



In kaj pravijo trije junaki? Da se je vse zgodilo tako hitro, da so komaj imeli čas razmišljati, preden so ukrepali: »Verjetno bi morali najprej in predvsem poskrbeti za svojo varnost, a o tem nismo mogli razmišljati, zgodilo se je zelo hitro.« Leishman je v ponedeljek že stopil pred sodnika, ta pa je zanj odredil pripor brez možnosti plačila varščine.