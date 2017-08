Kot v peklu: sredi Zadra so jih žive skoraj zažgali

ZADAR – Četverici bolgarskih turistov oddih pri naših južnih sosedih ne bo ostal v najlepšem spominu. »Mislili smo, da bomo umrli,« so dejali po poročanju 24sata in dodali, da je bila izkušnja, ki so jo doživeli v Zadru ena najhujših v njihovem življenju. Zakleli so se, da se nikoli več ne nameravajo vrniti.

Bolgarski turisti so hladen tuš doživeli na večer, ko je potekala tekma med Hajdukom in Levskim, a napadeni niso bili navijači, temveč turisti. »Mislili smo, da bomo umrli. S palicami so tolkli po našem avtomobilu. Razbili so steklo in v avto vrgli gorečo baklo. Nekako smo jo uspeli vreči iz avta, a so kmalu v notranjost vrgli še več bakel. Z zunanje strani so blokirali vrata in jih držali, avta zato nismo mogli zapustiti,« je opisal grozljivo izkušnjo Bolgar.

»Dim je zapolnil avto, nismo mogli dihati. Kričali smo, da so bomo zgoreli in jih prosili naj nas izpustijo, a niso popuščali. Razbežali so se šele, ko so videli, da je plamen zajel avtomobil. V zadnjem trenutku smo uspeli zbežati iz avta. Skoraj smo živi zgoreli,« so povedali nesrečni Bolgari.

Iščejo jih

Policija je po objavi grozljive izpovedi objavila fotografije napadalcev, ki so 12. julija okoli 23. ure na zadarski Ulici Krešimira Ćosića napadli Bolgare in s pirotehničnimi sredstvi zažgali njihovo vozilo. Ogenj je vozilo popolnoma uničil, četverica pa je bila lažje poškodovana.

Policisti so pozvali vse, ki bi prepoznali vandale, da se zglasijo na najbližjo policijsko postajo.