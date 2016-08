Kombi za prevoz otrok do smrti povozil triletnika

NEW DELHI – Triletnega Abhirala je v torek povozil vrtčevski kombi, potem ko ga je odložil v bližini njegovega doma. Malček je bil v vrtcu, dva kilometra stran od doma. Kombi ga je domov pripeljal okoli 14.30, potem pa je začel obračati. Pri tem ni opazil, da je deček za njim, in ga je povozil. Otroka so nemudoma odpeljali v bolnišnico, a je bilo zanj prepozno.

Voznika, 28-letnega Rahula Kumarja, so policisti prijeli.