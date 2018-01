ZAGREB – Neki Zagrebčan je pozno zvečer prišel s sprehoda in doma ugotovil, da ima krvavo nogo. Poklical je na urgenco, reševalci pa so ga iz Ulice grada Chicaga odpeljali v klinično bolnišnico Merkur, kjer so ugotovili, da mu je nekdo prestrelil koleno.

Policija primer raziskuje, gre pa za drugo streljanje v Zagrebu v enem dnevu.