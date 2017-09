Ko se je vkrcaval, je potegnil ročico. Sledilo je neizbežno

TRSTENIK – Šestim britanskim gostom bo izlet po dalmatinskih otokih zagotovo ostal v posebnem spominu. Med izletom z gliserjem znamke Coastal Exprience , v katerem so bili v večini gostje hotela Radisson Blu, se je zgodila nesreča. Plovilo je zapeljalo na plažo in trčilo v kamnite stene.

Kot so zapisali na spletni strani 24.sata, je do nesreče prišlo, ko je eden izmed gostov, ki se je vkrcaval na plovilo z naramnico, ki je visela z nahrbtnika, potegnil ročico za motor. Čeprav je skiper hitro ukrepal, je bilo prepozno. Plovilo je poletelo proti kamnitim stenam in trčilo v skale.

V nesreči ni bilo poškodovanih, tudi materialna škoda je bila minimalna. Sreča v nesreči je bila, da plovilo ni zapeljalo med kopalce.