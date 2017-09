»Kje je moj sin?« Po 42 letih odprli krsto, trupelca nikjer

EDINBURG – Lydia Reid (68) je rodila sina Garyja leta 1974 v Edinburgu. Sedem dni po rojstvu je umrl. Ko je prosila, da bi ga še zadnjič videla, so ji dali nekega drugega otroka.

»Rekli so mi, da trpim za porodno depresijo. No, ta otrok je bil svetel in velik, moj pa droben in imel je črne lase,« razkriva Lydia. Nato je leta in leta preiskovala, kaj se je pripetilo njenemu sinu. Imela je celo vplivno vlogo na Škotskem pri razkrivanju bolnišnic, ki so jemale organe iz umrlih otrok za raziskovanje. Vodilni v škotskem zdravstvenem sistemu so bili prisiljeni priznati, da so uporabili take metode, piše o nenavadnem primeru britanski The Sun.

Vir: Youtube

Neutolažljiva mati je nato začela verjeti, da se je nekaj podobnega zgodilo njenemu sinu. Ko so le odobrili ekshumacijo (izkop trupla, op. p.), v krsti ni bilo trupelca. V njej so bili le bela halja, kapa, križ in napis z imenom. »Vse, kar smo našli, je neverjetno dobro ohranjeno. Otroka v krsti nikdar ni bilo,« so besede Sue Black, forenzičarke, ki je vodila ekshumacijo. Lydia je tako dobila močan dokaz, zdaj pa želi vedeti, kje je njen otročiček. »Tudi če se nahaja v jarku pri bolnišnici, ga želim najti.«

Medtem je preiskava ponovno v teku. Iz edinburške bolnišnice so že potrdili, da so preiskovalci začeli pregledovati arhiv.