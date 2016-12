Kidanje snega preraslo v pretep

MOSKVA – Ko zapade sneg, otroci uživajo, odrasli pa malo manj, saj je treba očistiti poti. Prav slednje sta počela soseda iz ruskega mesta Nižni Novgorod – domačini mu pravijo kar Nižni, med letoma 1932–1990 pa se je mesto imenovalo Gorki, po tam rojenem Maksimu Gorkemu –, vsak s svojo lopato sta sneg odmetavala s poti, njuno početje pa je nekdo posnel in pozneje objavil na spletu. Najprej jima je šlo lepo, potem pa je eden nenadoma sneg vrgel v soseda, no, ta je seveda takoj odgovoril in moškemu, ki je bil kake tri metre proč, vrnil milo za drago. Vnel se je snežni spopad, obmetavala sta se s snegom in si bila vse bliže, sčasoma se nista več trudila zajemati snega in sta se tolkla samo z lopatami. Očitno jima je pretepanje – ali ga je povzročila hudomušnost ali prepir, ni povsem jasno – začelo presedati in v nekem trenutku sta se vrnila h kidanju.



No, precej slabše jo je odnesel mladi Šved iz Östersunda: kepanje, ki je vzniknilo med srednješolci v parku za šolo, se je prelevilo v pretep in obračunavanje s pestmi, primer preiskuje celo policija. Začelo se je kot zabava, a je kepanje kmalu postalo nasilno, posredovati je morala policija, saj so enega od srednješolcev zaradi pretresa možganov odpeljali v bolnišnico. Podrobnosti incidenta niso znane, a zdi se, da je fant v obraz dobil močan udarec s pestjo oziroma nogo. Policijo so obvestili tako šola kot starši poškodovanega najstnika, ki vodstvo šole obenem obtožujejo, ker niso policije poklicali takoj; preiskava še poteka. Starše skrbi, otrok naj bi bil v šoli pač varen, pravijo in še, da ta incident dokazuje nasprotno. Žrtev je menda več, prav tako krivcev: po nekaterih podatkih naj bi se kepali štirje fantje, kmalu pa naj bi jih prišlo še 15, ki so začeli manjšo skupino obmetavati, po drugih virih naj bi se začela prepirati četverica. Vodstvo šole je sporočilo, da proučujejo različne možnosti, da bi preprečili podobne incidente.