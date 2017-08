Kdo je ustrelili kontroverznega Mamića? Na dan prihajajo podrobnosti o napadu

ZAGREB – Svetovalec zagrebškega nogometnega kluba Dinamo Zdravko Mamić je bil danes ustreljen v nogo. V Tomislavgradu na jugozahodu Bosne in Hercegovine je nanj streljal za zdaj neznani napadalec, poročajo hrvaški mediji. Zdravniki v Tomislavgradu so dejali, da Mamić ni v smrtni nevarnosti.

Povezane vsebine Šok: na očetovem grobu ustrelili Mamića

Mamić je bil napaden v dopoldanskih urah. Napadalec ga je zadel v spodnji del noge. Ranjenca so prepeljali v zdravstveni dom v Tomislavgradu, kjer so mu oskrbeli rano. Potrdili so tudi, da njegovo življenje ni ogroženo, je poročal novičarski portal Index.hr.

Hrvaško uredništvo regionalne televizije N1 je poročalo, da policija iz Livna išče dve osebi, ki sta pobegnili s kraja dogodka. Mamić je bil sicer v Tomislavgradu na grobu svojega očeta ob obletnici smrti, so potrdili iz nogometnega kluba Dinamo. V klubu so prepričani, da je šlo za poskus umora. Trdijo, da je bil Mamić v napadu huje ranjen.

Ni šlo za prvi napad

V sporočilu zagrebškega nogometnega kluba so še zapisali, da so Mamića prvič fizično napadli marca 2014 na splitskem nogometnem stadionu Poljud, nato pa tudi pred splitskim sodiščem, ko so nanj in na njegovega odvetnika metali dimne bombe, bakle in steklenice. Izpostavljajo, da je v začetku junija mimoidoči v Bolu na Braču udaril Mamića v glavo, ta pa je nato padel v morje in utrpel poškodbe glave.

V začetku junija je mimoidoči v Bolu na Braču udaril Mamića v glavo, ta pa je nato padel v morje in utrpel poškodbe glave.

Pričakujejo, da bodo v novem primeru napada na Mamića pristojne institucije »končno ukrepale v skladu z zakonodajo«. Na sodišču v Osijeku sicer poteka sojenje proti Mamiću zaradi domnevnih finančnih malverzacij in utaje davkov v Dinamu.

Več različic

Hrvaški mediji medtem poročajo o podrobnostih napada. Po prvi različici naj bi na Mamića skočila zamaskirana moška in streljala iz neposredne bližine. No, nekaj ur kasneje že podajajo drugačno zgodbo. Hrvaški portal Index poroča, da naj bi po neuradnih informacijah policija sumila, da je na Mamića streljal ostrostrelec s puško, na kateri naj bi bil tudi dušilec zvoka. Hkrati policija tudi meni, da je šlo za profesionalca in ne amaterja. Lahko, da je bilo napadalcev tudi več, ki bi lahko, vsaj tako sumi policija, takoj po napadu pobegnili v bližnji gozd.